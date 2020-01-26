الأهلي يتقدم على النجم التونسي بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الأهلي على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد السلام بالقاهرة ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

سجل الهدف جونيور أجاي في الدقيقة 31 بعد جملة ملعوبة، سدد في النهاية النيجيري قوية على يمين الحارس أشرف كرير.

يذكر أن النجم يتصدر المجموعة قبل لقاء اليوم برصيد 9 نقاط متساوياً مع الهلال السوداني والأهلي 7 نقاط وبلاتينيوم الزيمبابوي نقطة واحدة.

الشوط الاول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين وبادر النجم بتهديد مرمى الأحمر بتسديدة قوية يتصدى لها بصعوبة الحارس محمد الشناوي بصعوبة الى الركنية.

تنحصر الكرة لفترات طويلة في منتصف الملعب بسبب الحذر الشديد والرغبة في عدم هز شباك كل فريق مبكرا مع امتلاك لاعبي الـأهلي للكرة مع مرور الوقت وعابهم غياب تقارب الخطوط والرعونة في التمرير بسبب الضغط المتواصل للاعبي النجم مما اربك الأحمر في بناء الهجمة بمنطقة المناروات.

فاجأ كريم العريبي مصدر الخطورة دفاع الاهلي بإنطلاقة عنترية من كرة ميته ويمر بسهولة من ياسر ابراهيم وينفرد وينقذ ببسالة محمد الشناوي.

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يرد الشحات مستغلا خطأ من الحارس اشرف كرير الذى سدد الكرة تصطدم بيد الشحات الذى سدد الكرة بعيدا عن المرمى

الخالي من حارسه..!

مع إقتراب الشوط من نهايته شدد الاهلي من ضغطه ويسدد الشحات مصدر الخطورة مع السولية ومعلول يسارا يبعد وناس الكرة من على خط المرمى

وباتت الجبهة اليمنى للأهلي للسوليه وهاني مصدر خطورة الأهلي بعد حالة توهان للدفاع التونسي وتراجع وسط النجم في ملاقاة القادمين من الخلف مما صعب المهمة على دفاعات الفريق وباتت أى هجمة حمراء تشم منها رائحة هدف قادم..!

هدف أحمر

في الدقيقة 31 ومن هجمة منظمة يسارا من معلول الى داخل المنطقة تصل في مواجهة المرمى اجاي يمرر للشحات يسدد يبعد احد المدافعين الكرة من على خط المرمى لتصل الى جونيور اجاي يسدد قوية على يمين الحارس كرير مسجلا هدف التقدم.

باتت محاولات النجم ضعيفة لتهديد مرمى الأهلي وتلاشت سريعا بعد غلق منافذ النجم يمينا لوجدى كشريدة ويسارا لبهاء السلامي.