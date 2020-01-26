شاهد.. أحمد سمير فرج لحارس الإسماعيلي: "برافو فوزي"

حرص أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي السابق على تقديم التهاني للدراويش وجماهيره بعد التأهل للدور قبل النهائى بالبطولة العربية على حساب الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد وأنتهت بالتعادل السلبي.
وكان الإسماعيلي أنهي مباراة الذهاب بالفوز علي الاتحاد بعقر دارة بهدف دون رد
وقدم محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي مباراة جيده اليوم أمام الاتحاد السكندري ونال خلالها إعجاب الجميع وتسبب في بعد أكثر من كرة لصالح الاتحاد ليخرج من المباراة بشباك نظيفة. وينتظر الإسماعيلي الفائز من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع مولودية الجزائر، في الدور نصف النهائي من البطولة.
وبات الإسماعيلي ثاني المتأهلين إلى نصف النهائي، بعد فريق الشباب السعودي الذي تخطى الشرطة العراقي في وقت سابق.
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