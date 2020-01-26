أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لرياتل مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحدفي تمام العشرة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي. الإيطالي. وجاءت تشكيل الملكي كالتالي:- في حراسة المرمي: كورتوا. الدفاع: سيرجي راموس – فاران – ميندي – ناتشو . Advertisements الوسط : كاسيميرو – مودريتش – توني كروس. الهجوم: إيسكو – بنزيما رودريجو. ويبحث ريال مدريد عن الفوز في مباراته اليوم امام بلد الوليد ليتصدر الدوري الإسباني بعد أن أعطي له برشلونة الفرصة بعد أن سقط أمام فالنسيا بثنائية نظيفة في مباراة الأمس، ويتساوي الملكي مع برشلونة في عدد النقاط قبل مباراة اليوم برصيد 43 نقطة لكل منهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.