عاجل | وفاة أسطورة كرة السلة العالمي “كوبي براينت”

توفى أسطورة كرة السلة الأمريكية العالمي “كوبي براينت” بعد سقوط طائرته المروحية (هليكوبتر)، في حادثة تُعيد إلى الأذهان سقوط طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي نهاية عام 2018 والتي تبعتها حادثة سقوط طائرة لاعب الأرجنتين ونادي نانت “إيميليانو سالا”.

وسقطت طائرة كوبي براينت، نجم بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، في كاليفورنيا، اليوم الأحد 26-1-2020، في مأساة كبيرة لعشاق بطولة NBA والعالم الرياضي بأكلمه.

وقال براينت بأنه كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على متن طائرة مروحية خاصة في كالاباساس، وهي مدينة في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأكدت الشرطة مقتل خمسة أشخاص في هذا الحادث، لم يكن من بينهم زوجة براينت (فانيسا براينت).

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ويبلغ كوبي براينت 41 عامًا، وقد ولد في 23 أغسطس من عام 1978 في مدينة فلاديلفيا بولاية بنسلفينيا الأمريكية.

وبدأ مسيرته الاحترافية في عالم كرة السلة عام 1996، وبعد 20 عامًا أعلن اعتزاله النهائي للعبة، مخلفًا وراءه الكثير من الإنجازات والبطولات مع نادي لوس أنجلوس ليكرز.

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