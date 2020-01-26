بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

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يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره نابولي مساء اليوم الأحد 26-1-2020، على ملعب “سان باولو”، فى قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي “سيري آ”.
تنطلق المباراة فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت جرينتش، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق على المباراة التونسي المتميز “روؤف خليف”.
يدخل البيانكونيري المباراة محتلاً قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الإنتر الذى يليه فى جدول الترتيب، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 وخسارة مباراة واحدة فقط.
فى المقابل يحتل نابولي المركز الثالث عشر في الكالتشيو هذا الموسم، ولم يحقق حتى الآن أي فوز منذ وصول جاتوزو خلفًا لأنشيلوتي الذي رحل إلى إيفرتون، وحقق الفريق حتى الآن 6 انتصارات و6 تعادلات وخسر في 8 مباريات من أصل 20، ليجمع بذلك 24 نقطة فقط.
يذكر ان لقاء الفريقين بالدور الاول فى “السيري آ” قد انتهي بفوز يوفنتوس بنتيجة 4-3، فى مباراة جميلة ومثيرة والتي اقيمت على ملعب “أليانز آرينا” معقل السيدة العجوز بتورينو.
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نابولي 0-0 يوفنتوس
???? ملعب سان باولو ( نابولي – إيطاليا)
???? الدوري الإيطالي
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