بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة بلد الوليد لفريق ريال مدريد في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق يوسف سيف ، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”.

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق “بلد الوليد”، ويأمل الفريق الملكي بقيادة “زين الدين زيدان”، في تحقيق الفوز وتصدر الليجا، مستغلاً تعثر غريمه برشلونة بعد هزيمته من فالنسيا بهدفين دون رد أمس السبت في الجولة ذاتها.

وجمع ريال مدريد 43 نقطة بالتساوي مع المتصدر “برشلونة”، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر مباراة واحدة.

فيما يمتلك بلد الوليد 22 نقطة، يحتل بها المركز السادس عشر في جدول ترتيب الليجا، حيث حقق الفوز في 4 مناسبات فقط وتعادل في 10 وخسر 6.

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ويسعي “بلد الوليد” لإحداث المفاجآة التي تنتظرها جماهير “برشلونة” وهي هزيمة ريال مدريد من أجل ان يحافظ الفريق الكتالوني على صدراته لليجا.

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ريال مدريد 0-0 بلد الوليد

???? ملعب نيوفو جوسي زورييلا (بلد الوليد- إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الجولة الـ21)

⌚ تنطلق بعد قليل..(الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش)

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