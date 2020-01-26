بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة بلد الوليد لفريق ريال مدريد في أهم مباريات اليوم الأحد 26-1-2020 في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا”.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق يوسف سيف ، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “نيوفو جوسي زورييلا”.
يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق “بلد الوليد”، ويأمل الفريق الملكي بقيادة “زين الدين زيدان”، في تحقيق الفوز وتصدر الليجا، مستغلاً تعثر غريمه برشلونة بعد هزيمته من فالنسيا بهدفين دون رد أمس السبت في الجولة ذاتها.
وجمع ريال مدريد 43 نقطة بالتساوي مع المتصدر “برشلونة”، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 7 وخسر مباراة واحدة.
فيما يمتلك بلد الوليد 22 نقطة، يحتل بها المركز السادس عشر في جدول ترتيب الليجا، حيث حقق الفوز في 4 مناسبات فقط وتعادل في 10 وخسر 6.
ويسعي “بلد الوليد” لإحداث المفاجآة التي تنتظرها جماهير “برشلونة” وهي هزيمة ريال مدريد من أجل ان يحافظ الفريق الكتالوني على صدراته لليجا.
اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم
ريال مدريد 0-0 بلد الوليد
???? ملعب نيوفو جوسي زورييلا (بلد الوليد- إسبانيا)
???? الدوري الإسباني (الجولة الـ21)
⌚ تنطلق بعد قليل..(الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش)
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر “لحظة بلحظة” لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد.
- ???????? سيكون معكم في هذا اللقاء “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.
- تشكيلة فريق ريال مدريد : في حراسة المرمى تيبو كورتو امامه ميندي – راموس – فاران – ناتشو وفي خط الوسط كروس- كاسيميرو – مورديتش – إيسكو وفي خط الهجوم بنزيما – رودريجو، وعلى دكة البدلاء: أريولا، ميليتاو، مارسيلو، فالفيردي ،جيمس، فاسكيز، يوفيتش
- تشكيلة بلد الوليد : في حراسة المرمى ماسيب أمامه في خط الدفاع انتونيو – كيكو – ساليسو – جارسيا وفي خط الوسط الكاراز – ميكيل – فيرنانديز – ايميتيريو وفي الأمام جوارديولا-اونال، وعلى دكة البدلاء : تواني سواريز، سامو بيريز، اوسكار بلانو، خافي مويانو، ناتشو مارتينز، بابلو هيرفياز، ميجيل دي لافوينتي.
- 1″ ???? صافرة بداية المباراة..من الحكم بينجوتيسيا
- “9 سيطرة وهيمنة على مجرايات المباراة من قبل فريق ريال مدريد حتى الآن، ولكن بدون خطورة على مرمي بلد الوليد.
- “10 اووووه تدخل قووووي للغاية من مدافع بلد الوليد على اللاعب رودريجو، ضربة حرة لصالح ريال مدريد من مكان خطير.
- “11 ⚠️ بطاقة صفراء للاعب خواكين فيرنانديز بعد تدخله على رودريجو
- “12 ⚽️ جوووووووووووووووووووول لريال مدريد من كاسيميرو بعد ما ارسل توني كروس عرضية بالمقاااس على رأس البرازيلي.
- “13 ????الفااااار يتدخل ويلغى الهدف بداعي التسلل على كاسيميرو، اللاعب كان متقدم قليلاً عن مدافعي بلد الوليد.
- “21 سيطرة واضحة من فريق بلد الوليد، ولكن هناك صعوبة في خلق فرص متاحة للتسجيل، دفاع منظم للغاية من قبل النادي الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.