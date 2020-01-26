أهداف مباراة ليفربول وشروسبري في كأس الاتحاد الانجليزي

في واحدة من مفاجآت الموسم، سقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام مضيفه شروسبري تاون، ضمن مباريات دور ال32 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 26-1-2020، ليضطر إلى خوض مباراة إعادة ستحدد لاحقًا على ملعب آنفيلد روود.

واكتفى ليفربول بهدف يتيم في شباك شروسبري صاحب النتائج الرائعة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وسجل الهدف لاعب خط الوسط اليافع كورتيس جونز بعد تلقيه تمريرة ذكية في العمق الدفاعي جاءته من الإسباني “شيرفيلا”.

وبدأت محاولات ليفربول لتسجيل هدف السبق بتصويبة غير مركزة من المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي من حوالي 23 ياردة مرت جوار القائم الأيمن بقليل في الدقيقة الثامنة.

وبعد أقل من 10 دقائق من تلك التصويبة نجح كورتيس جونز في تسجيل الهدف بتوغل ومحرك مثالي مكن دون كرة داخل منطقة الجزاء ليضع ليفربول في التقدم.

وأنقذ الحارس الإسباني “آدريان” فرصة هدف مؤكد لشروسبري عندما أبعد تصويبة بقدمه من اللاعب رقم 7 “شون وولي” الذي انفرد به تمامًا عن الدقيقة 24.

وأضاع شون وولي فرصة أخري من هجمة مرتدة في الدقيقة 39 بتصويبة يسارية داخل منطقة الجزاء ذهبت جوار القائم الأيسر.

وتلقى أصحاب الضيافة صفعة قوية ببداية الشوط الثاني عندما فشل المدافع المتميز “لووف” في تشتيت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليضعها بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 46.

لكن فريق شروسبري أبى رمي المنديل، وكثف محاولاته على مرمى آدريان وأضاع ثلاث فرص مؤكدة للتسجيل، حتى تمكن من الحصول على ركلة جزاء نفذها البديل “كومينجس” في الدقيقة 64.

ولم يَمر الكثير من الوقت وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف تعادل شروسبري 2/2 في الدقيقة 75 بعد استغلاله لكرة طولية جاءته من الحارس “أوليري” على طريقة حارس ليفربول الشهير “أليسون بيكر”.

وتواجد محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا وألكسندر آرنولد على دكة بدلاء ليفربول في هذه المباراة، بينما خرج ساديو ماني من القائمة بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشارك محمد صلاح بدلاً من جويل ماتيب في الدقيقة 80، قبل أن يأخذ أوكسليد تشامبرلين مكان إيليوت في الدقيقة 71.

ولاحت فرصة مؤكدة لتسجيل شروسبري لهدف ثالث في الدقيقة 93 للاعب المتألق “جوش لوريانت” الذي سدد من خارج منطقة الجزاء بباطن القدم لكن الحارس آدريان كان لها بالمرصاد بإبعادها إلى ركنية، تبعتها صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

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هدف ليفربول الأول “كورتيس جونز”

هدف ليفربول الثاني “لووف” بالخطأ في مرماه

هدف شروسبري الأول “كومينجس” – ركلة جزاء –

هدف شروسبري الثاني “كومينجس” – من صناعة الحارس