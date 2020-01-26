أجبر فريق شروزبري من الدرجة الثالثة فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الإعادة في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما.



بدأت محاولات ليفربول الحقيقية في الدقيقة السابعة من تسديدة لديفوك أوريجي بجوار المرمى.



وافتتح كورتيس جونز أهداف ليفربول بعد مرور ربع ساعة من بداية المباراة ليكلل سيطرة ليفربول على الكرة.



لكن شروزبري كاد يسجل بعدما غالط خطى وسط ودفاع ليفربول لكن حارس الريدز، أدريان كان بالمرصاد وتصدى للكرة.



وسجل دونالد لاف هدف ليفربول الثاني بالخطأ في مرمى فريقه شروزبري في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.



وقلص جاسون كومينجيز الفارق بهدف لشروزبري من ركلة جزاء في الدقيقة 56 قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 75.



ونزل الدولي المصري محمد صلاح بديلًا لزميله المدافع جويل ماتيب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.



وألقى كلوب بكل أوراقه بنزول روبرتو فيرمينو كذلك في الدقيقة 85 لكن اللقاء انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ليجبر الفريقان على الإعادة على ملعب أنفيلد.



وتأهل ليفربول إلى هذا الدور بالفوز على جاره إيفرتون بهدف نظيف. ووصل شروزبري بعد الفوز على بريستول في مباراة الإعادة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق من الدرجة الثالثة يجبر ليفربول على خوض الإعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.