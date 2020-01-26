بتغلبه على وحدة عدن.. - شعب حضرموت يتوج بطلاً للدوري التنشيطي بسيئون

توج فريق شعب حضرموت بطلا للدوري التنشيطي لكرة القدم بفوزه في نهائي البطولة على منافسه القوي وحدة عدن بركلات الترجيح ( 3 / 2 ) في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم بالملعب الأولمبي بمدينة سيئون.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لينتهي الأمر بفوز شعب حضرموت بضربات الترجيح وتتويجه باللقب.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيراً غير مسبوق، حيث امتلأت مدرجات المعلب وشكل المشجعون اضافة نوعية للبطولة، حيث تجاوز عدد المشجعين الأربعين ألف مشجع.

وكانت البطولة التي انطلقت في الحادي عشر من الشهر الجاري قد شهدت مشاركة ثمان فرق تأهلت عن مرحلة تصفيات سابقة وهي شعب حضرموت ووحدة عدن والتلال وأهلي تعز واتحاد اب واليرموك واهلي صنعاء وهلال الحديدة.