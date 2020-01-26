مانشستر يونايتد يحقق فوزًا ساحقًا بسداسية والسيتي يعبر فولهام بسهولة



حقق مانشستر يونايتد فوزًا ساحقًا خارج أرضه على ترانمير روفرز (6-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الشياطين الحمر للدور التالي.



أهداف المان يونايتد جاءت عن طريق هاري ماجواير، دييجو دالوت، جيسي لينجارد، فيل جونز، أنطوني مارسيال وماسون جرينوود، في الدقائق 10، 13، 16، 41، 45 و56.



ودفع أولي جونار سولسكاير، مدرب المان يونايتد، بتشكيلة تضم عددًا هائلًا من البدلاء، مفضلًا إراحة أغلب العناصر الأساسية.



وفي مباراة أخرى أمّن مانشستر سيتي عبوره إلى الدور الخامس بسهولة عقب فوزه العريض على ضيفه فولهام (درجة أولى) برباعية نظيفة الأحد.



على ملعب الاتحاد، استفاد سيتي سريعاً من الطرد المبكر الذي ناله مدافع الضيوف تيم ريم (6) ليدشن مهرجانه التهديفي بعد ذلك مباشرة عبر الألماني إلكاي غوندوغان (8 من ركلة جزاء) ثم أضاف البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني (19)، قبل أن يؤمّن البرازيلي غابريال جيسوس بطاقة التأهل رسمياً بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (72 و75).



والتحق سيتي ببعض الأندية التي سبقته في التأهل لهذا الدور وهي حتى الآن، تشيلسي وليستر سيتي وشيفيلد وينزداي (درجة أولى) وشيفيلد يونايتد وووست بروميتش ألبيون (درجة أولى) ونورويتش سيتي وبورتسموث (درجة ثالثة).





المصدر: وكالات