اونلاين | تغطية مباشرة live| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الريال اونلاين يوتيوب مجانا

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يواجه ريال مدريد ونظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.
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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
ويقام اللقاء الذي يجمع بين ريال مدريد وبلد الوليد عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت جرينتش.
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ريال مدريد في آخر لقاءاته فاز أمام سلمنقة بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك الإسباني.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز يلا شوت yalla shoot
بلد الوليد في آخر لقاء له خسر بثنائية مقابل هدف أمام تنريفة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك الإسباني ليودع المسابقة.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة ستار kora star
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، من 12 فوز وخسارة لقاء وحيد وتعادل في 7 مباريات، وقد استطاع أن يسجل لاعبيه 38 هدف ودخل مرماه 13 هدف.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني كورة أون لاين kora online
بينما يتواجد بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة، من 4 انتصارات و10 تعادلات وخسارة 6 لقاءات.
وسجل لاعبو بلد الوليد خلال هذه المباريات 17 هدف ودخل مرماه 23 هدف.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني الممتاز كورة لايف kora live
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد
وتبث المباراة بين ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني الممتاز عبر قناة Bein sports Hd 3.