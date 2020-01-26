اونلاين | هدف الأهلي الأول.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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مشاهدة بث مباشر YALLA SHOOT لمباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد 26 / 1 / 2020، تابع بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دور المجموعات الإفريقي على KORA ONLINE ، متابعة بث مباشر كورة بس لمباراة الأهلي في البطولة الإفريقية، حيث يبحث المارد الأحمر عن تحقيق انتصار يحافظ له على فرصه في التأهل لربع نهائي البطولة القارية – مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي KORA STAR.

كول كورة – ترتيب مجموعة "الأهلي" قبل مباراة النجم الساحلي اليوم – مشاهدة بث مباشرKORA HA7SRY مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دور المجموعات الإفريقي:

يعتلي فريق النجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط ويحتاج للفوز في مباراة اليوم لضمان تأهله رسميا لربع نهائي دوري الأبطال، بينما يأتي فريق الهلال السوداني بالمركز الثاني بنفس الرصيد، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويبحث عن الفوز وتحقيق 3 نقاط جديدة للاقتراب من التأهل للدور التالي، ويتذيل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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متابعة بث مباشر (كورة بس) مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا – مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي، حيث تحمل مباراة الليلة رقم 15 في تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم الساحلي، حيث سبق والتقي الفريقين في 14 مباراة رسمية إفريقيًا وعربيًا بواقع (7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - 4 مباريات بالكونفيدرالية - مواجهة وحيدة بالسوبر الإفريقي - مباراتين بدوري أبطال العرب)، فاز النجم في 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات للمارد الأحمر، حسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي على COOL KORA، حيث يحتاج الأهلي للفوز على النجم الساحلي والفوز على الهلال لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أن الفوز على النجم والتعادل مع الهلال يصعد بالأهلي للدور التالي بالبطولة القارية – مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباريات دوري أبطال إفريقيا.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي كول كورة - متابعة مباشرة لمباراة الأهلي على كورة بس اليوم الاحد سوف يشهد الظهور الاول للمهاجم السنغالي أليو بادجي مع النادي الاهلي بعد انتقاله لصفوف الفريق، متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

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