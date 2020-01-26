اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف بنزيما رابط ماتش الريال BEIN مجانا

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كورة لايف تابع البث الحي المباشر لمواجهة فريق ريال مدريد لدخول مباراة تعد اختبارا صعبا عندما يواجه فريق بلد الوليد اليوم الأحد 26 يناير YALA LIVE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الاسباني KOORA ONLINE.

يلا كورة وكان قد تعرض فريق برشلونة لهزيمة ثقيلة أمام فريق فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء COOL KOORA في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الميستايا معقل الخفافيش، وفتح الفرصة أمام ريال مدريد لاقتناص الصدارة خلال هذا الأسبوع GOAL KOORA.

كورة ستار ويتساوى فريق ريال مدريد مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني YALA SHOOOT PLUS ولكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأبيض، وفي حال فوز ريال مدريد سوف يغرد بالصدارة منفردا بفارق 3 نقاط عن الفريق الكتالوني KOORA STAR.

جول كورة وتوج فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب فريق أتليتكو مدريد في المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء KOORAHD في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، وذلك في نظام البطولة الجديد لأول مرة بمشاركة 4 أندية YALA KOORA حيث شارك البارسا بعد فوزه ببطولة الدوري، وفالنسيا كبطل كأس ملك إسبانيا، وتم دعوة الثنائي أتليتكو مدريد وريال مدريد الذان خاصا النهائي سويا BEIN MATSH.