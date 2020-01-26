اونلاين | "الشوط الثاني" يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر بدون تقطيع GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

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يستقبل الأهلي المصري (الثالث 7 نقاط) ضيفه النجم الساحلي التونسي (المتصدر 9 نقاط) وعينه على تحقيق فوز ضروري لافتكاك قمة المجموعة الثانية قبل الدخول في الحسابات المعقدة للجولة السادسة الختامية من دور المجموعات.

من جهته، يسعى النجم الساحلي صاحب الريادة الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له بضمان تذكرة العبور إلى ثمن النهائي، وسيكون أمام مواجهة صعبة ضد الأهلي الذي ينوي رد صاع الخسارة في تونس 1-0.

- الأهلي أفضل بعد الهدف فقد أثر الهدف إيجاباً على زملاء السولية وأحبط من عزائم لاعبي النجم الذين تراجعوا كثيراً إلى مناطقهم وتلقوا العديد منال مناورات الهجومية الأهلاوية.

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(32) - بعد ضغط رهيب وجملة من الفرص المتتالية يتمكن المالي أليو ديانغ من تسجيل الهدف الأول للأهلي من تسديدة متقنة استقرت في شباك كرير.

(21) - حارس النجم أشرف كرير يخطئ أمام حسين الشحات لكن الأخير لم يستثمر الفرصة كما يجب.

(20) - الجزائري كريم العريبي ينفرد بالحارس محمد الشناوي لكن الدولي المصري يتألق في التصدري قبل أن يتدخل الدفاع الأهلاوي ويبعد الخطورة.

(5) - كاد الجزائري بوخنشوش أن يمنح النجم التقدم بتسديدة قوية تفطن لها الشناوي وأبعدها إلى ركلة ركنية.

- الأهلي يبدأ المباراة بنوايا هجومية واضحة إذ أنه يبحث عن فوز ملح يتصدر به المجموعة التي تبدو معقدة بعد فوز الهلال على بلاتينيوم بهدف نظيف.