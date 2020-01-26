اونلاين | يلا شووت MATCH Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

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يستقبل الأهلي المصري (الثالث 7 نقاط) ضيفه النجم الساحلي التونسي (المتصدر 9 نقاط) وعينه على تحقيق فوز ضروري لافتكاك قمة المجموعة الثانية قبل الدخول في الحسابات المعقدة للجولة السادسة الختامية من دور المجموعات.

من جهته، يسعى النجم الساحلي صاحب الريادة الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له بضمان تذكرة العبور إلى ثمن النهائي، وسيكون أمام مواجهة صعبة ضد الأهلي الذي ينوي رد صاع الخسارة في تونس 1-0.

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- الأهلي أفضل بعد الهدف فقد أثر الهدف إيجاباً على زملاء السولية وأحبط من عزائم لاعبي النجم الذين تراجعوا كثيراً إلى مناطقهم وتلقوا العديد منال مناورات الهجومية الأهلاوية.

(32) - بعد ضغط رهيب وجملة من الفرص المتتالية يتمكن المالي أليو ديانغ من تسجيل الهدف الأول للأهلي من تسديدة متقنة استقرت في شباك كرير.