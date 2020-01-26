اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد LIVE

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* مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد :

يلا شوت بث مباشر بلد الوليد وريال مدريد كورة انلاين، مباراة بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة بلد الوليد وريال مدريد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد كورة ستريم.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

- أما بلد الوليد فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي :-

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حراسة المرمى : جوردي ماسيب

خط الدفاع : أنتونيو - خواكين فيرنانديز - كيكو - محمد ساليسو

خط الوسط : راؤول جارسيا - فيدي - ميتشيل - روبن الكاراز

خط الهجوم : ساندرو راميريز - إنيس أونال

* مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر :

مشاهدة مباراة بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر ريال مدريد، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة بلد الوليد وريال مدريد، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* بث مباشر مباراة بلد الوليد وريال مدريد :

بث مباشر بلد الوليد وريال مدريد كورة ستار كورة أون لاين kora extra بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة بلد الوليد وريال مدريد بدون تقطيع، فاز ريال مدريد في الجولة الماضية على إشبيلية بهدفين مقابل هدف ليتصدر جدول الدوري الإسباني مع برشلونة بنفس عدد النقاط. ويطمح ريال مدريد الذي يقوده الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي في بطولة الدوري في الفترة الماضية ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم عنيد جدًا على أرضه.

وعلى الجانب الآخر، يسعى بلد الوليد إلى تحقيق المفاجأة والتفوق على بطل كأس السوبر الإسباني من أجل تحسين ترتيبه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن متذيل الترتيب مما يجعله مهددًا للهبوط كما أنه بحاجة إلى البحث عن الفوز الأول له منذ نوفمبر الماضي.

* مباراة بلد الوليد وريال مدريد بث مباشر :

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تنطلق مباراة بلد الوليد وريال مدريد بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم