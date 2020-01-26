اونلاين | هدف الاهلي watch live | مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

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متابعة بث مباشر (كورة بس) مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا – مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي، حيث تحمل مباراة الليلة رقم 15 في تاريخ مواجهات الأهلي مع النجم الساحلي، حيث سبق والتقي الفريقين في 14 مباراة رسمية إفريقيًا وعربيًا بواقع (7 مباريات بدوري أبطال إفريقيا - 4 مباريات بالكونفيدرالية - مواجهة وحيدة بالسوبر الإفريقي - مباراتين بدوري أبطال العرب)، فاز النجم في 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات للمارد الأحمر، حسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي على COOL KORA، حيث يحتاج الأهلي للفوز على النجم الساحلي والفوز على الهلال لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما أن الفوز على النجم والتعادل مع الهلال يصعد بالأهلي للدور التالي بالبطولة القارية – مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباريات دوري أبطال إفريقيا.

شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي كول كورة - متابعة مباشرة لمباراة الأهلي على كورة بس اليوم الاحد سوف يشهد الظهور الاول للمهاجم السنغالي أليو بادجي مع النادي الاهلي بعد انتقاله لصفوف الفريق، متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

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