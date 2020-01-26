اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا| رابط تايم سبورت مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي| بث مباشر مباراة الأهلي الآن بدون تقطيع رابط kora lve

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مباراة الأهلي والنجم الساحلي، من المنتظر ان تقام بعد قليل وفي تمام الساعة التاسعة الليلة بتوقيت القاهرة، وتعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي ذات أهمية كبرى بالنسبة للفريقين، وخاصة النادي الأهلي، الذي سيخوض تلك المباراة الهامة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لأن أي نتيجه أخرى سوف تبتعد به عن مجال المنافسة عن التأهل لدوري الثمانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

قناة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا:-

تقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية والتي تضم بالاضافة إلى الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي كلاً من بلاتينوم بطل زيمبابوي وفريق الهلال السوداني، وتعد تلك المجموعة من المجموعات المعقدة بسبب نتائج فرق تلك المجموعة، يأتي على رأس المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فريق النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين عن النادى الأهلي، ثم فريق الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط أيضاً وبفارق الاهداف عن فريق النجم الساحلي، ثم فريق المارد الأحمر بطل مصر النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيراً فريق بلاتنيوم في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة من التعادل مع النادي الأهلي في زيمبابوي.

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الفوز بمناسبة للنادي الأهلي هو مسألة مهة جداً حيث سترفع رصيده من النقاط إلى 10 نقاط ليصعد إلى قمة المجموعة، أما الخسارة فتعني الابتعاد عن المنافسة عن التأهل لدور الثمانية.

القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي:-

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي الآن عبر قنوات beIN Sport Hd1 صاحبة البث الفضائي لنقل المباراة من خلال الاستديو التحليلي للقناة، أو من خلال قناة تايم سبورت القناة المجانية ذات البث الأرضي للمباراة.