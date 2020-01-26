اونلاين | يلا شوت Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الأهلي yallakora هدف كهربا

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مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشر

مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر

التشكيلتان الأساسيتان

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يستقبل الأهلي المصري (الثالث 7 نقاط) ضيفه النجم الساحلي التونسي (المتصدر 9 نقاط) وعينه على تحقيق فوز ضروري لافتكاك قمة المجموعة الثانية قبل الدخول في الحسابات المعقدة للجولة السادسة الختامية من دور المجموعات.

من جهته، يسعى النجم الساحلي صاحب الريادة الخروج بنتيجة إيجابية قد تسمح له بضمان تذكرة العبور إلى ثمن النهائي، وسيكون أمام مواجهة صعبة ضد الأهلي الذي ينوي رد صاع الخسارة في تونس 1-0.

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي سيكون اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة، و20:00 بتوقيت تونس و21:00 بتوقيت مصر، وسيعلق على اللقاء الزميل خليل البلوشي كما سيكون مسبوقاً باستوديو تحليلي ينطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الدوحة.

مباراة الاهلي والنجم الساحلي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي على الانترنت عبر beIN CONNECT.