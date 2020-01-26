اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 26 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 26 يناير 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سنقدم لكم البث المباشر لمباراة الاهلي والنجم يلا شوت اونلاين بدون تقطيع في لقاء مرتقب بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، حيث يلعب الاهلي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد السلام الدولي بتعليق المعلق الرياضي خليل البلوشي عبر قناة bein sport الفضائية.

مباراة الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم ستكون حاسمة في مستقبل الفريقين في التأهل إلي الدور المقبل، حيث يحتاج النجم الساحلي لنقطة وحيدة لضمان التأهل إلي الدور المقبل، اما الأهلي فيحتاج لأربع نقاط من الست القادمة من أجل التأهل إلي الدور المقبل من دوري ابطال افريقيا، لذلك تعد تلك المباراة هامة للفريقين، حيث أن تلك المجموعة هي المجموعة الوحيدة التي لم تحسم حتي الآن.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

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خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات أو”كهربا”، وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

يلا شوت مباراة الاهلي والنجم الساحلي

مباراة الاهلي والنجم الساحلي اليوم هي مباراة ستكون اختبار حقيقي للمدير الفني فايلر افريقياً بعد اداءة القوي في الدوري المصري لكرة القدم، ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كلاً من الجناح الدولي رمضان صبحي ولاعب الوسط حمدي فتحي، بالإضافة إلي وليد ازارو الذي اعير إلي الإتفاق السعودي.

الاهلي والنجم الساحلي بث مباشر

توفر الرابط مع بداية لقاء الاهلي والنجم الساحلي فتابعوا معنا.