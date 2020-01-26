اونلاين | بدون تقطيع بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم 26/1 بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم 26/1 بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بلد الوليد مساء اليوم الأحد 25-1-2020، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت 3، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق يوسف سيف، وتنطلق صافرة البداية بتمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

نجح ريال مدريد في تخطي دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا بفوزه على مضيفه المتواضع فريق سالامنكا يوم الأربعاء الماضي، وقبلها فاز الفريق الملكي على إشبيلية في الدوري المحلي بنتيجة هدف دون رد، وبهذه النتائج تبقى كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في صدارة ترتيب فرق الليجا بالشراكة مع برشلونة الذي يتفوق بعدد الأهداف.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الذهاب بين ريال مدريد وبلد الوليد التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، وافتتح أهداف اللقاء النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 82 من زمن الشوط الثاني، إلا أن الضيوف فاجئوا أصحاب الأرض بهدف التعادل بحلول الدقيقة 88 عن طريق سيرجيو جوارديولا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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الدفاع: فيرلاند ميندي – ​إيدير ميليتاو​ – رافايل فاران – داني كارفخال

الوسط: فيديركو فالفيردي – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: إيسكو – براهيم دياز

كريم بنزيما

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