اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الاهلي

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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم الأحد 26 يناير الجاري، في دوري أبطال إفريقيا، YALLA SHOOT الأهلي يستضيف النجم التونسي، بدوري الأبطال.

كورة ستار، حيث يبحث فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عن تحقيق الفوز وتدعيم آماله بالصعود للدور المقبل من عمر البطولة، KORA STAR الأهلي يبحث عن الخطوة الأولى في مشوار التأهل.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، استغلال عاملي الأرض والجمهور والذي سيتواجد بما يقرب من 10 آلاف متفرج، كورة حصري الأهلي يلعب مباراة النجم الساحلي من أجل الحصول على ثلاث نقاط وإعتلاء صدارة الترتيب قبل الجولة الأخيرة، KORA7ASRY، الجماهير الحمراء تؤازر فريقها أمام النجم التونسي.

موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بدوري الأبطال

وتُقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، اليوم الأحد 26 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بدوري الأبطال

كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا، KORA GOAL النجم الساحلي ضيفًا على الأهلي بملعب السلام الدولي.

لايف شووت حيث يدخل فريق الأهلي مباراته أمام ضيفه فريق النجم الساحلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق منذ مباراة الفريقين في الذهاب والتي أقيمت منذ أسابيع، LIVE SHOOT الأهلي يبحث عن تجديد آماله بالفوز على النجم الساحلي.

كورة أونلاين، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني بنفس الرصيد ولكنه يحتفظ بالصدارة بفارق الأهداف، ثم بلاتينيوم ستارز في مؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة، KORA ONLINE الأهلي يلعب ضد النجم الساحلي بطموحات الحفاظ على آمال الصعود للدور ربع النهائي.

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