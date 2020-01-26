اونلاين | شاهد Africa مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر championship يلا شوت beIN TIMe

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يلا شوت بلس تابع البث الحي المباشر لمباراة النادي الاهلي مع فريق النجم الساحلي التونسي الذي يقوده جاريدو الذي كان يقود المارد الأحمر من قبل GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين ويرغب النادي الاهلي في تحقيق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي من أجل الصعود لصدارة ترتيب مجموعته في البطولة COOL KOORA حيث ان يحتاج المارد الأحمر لتحقيق 4 نقاط لضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور المقبل بشكل نهائي متصدرا أو وصيف المجموعة KOORA ONLINE.

كول كورة واستبعد المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي محمد مجدي أفشة من مباراة النجم الساحلي التونسي لأسباب فنية KOORA STAR ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي برصيد 9 والهلال السوداني صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة KOORAHD.

جول كورة وكشف المدرب السويسري على تشكيلة النادي الأهلي حيث سيعتمد في حراسة المرمى على محمد الشناوي، وفي خط الدفاع على محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول BEIN MATSH وخط الوسط مكون من عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، وفي خط الهجوم كل من أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن، ويرغب الأهلي في تحقيق الثلاث نقاط لضمان فرصته في التأهل بشكل كبير YALA KOORA.