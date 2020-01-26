اونلاين | رابط time sport لايف مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا بث مباشر elahly كورة لايف

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مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا يخوض النادي الأهلي واحدة من أهم مبارياته في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، عندما يستضيف النجم الساحلي التونسي في استاد السلام، مساء اليوم الأحد.

الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده سبع نقاط يحتل بهم المركز الثالث في ترتيب المجموعة، خلف النجم المتصدر بتسع نقاط، لكن كلاهما خاض أربع مباريات فقط.

ويحل الهلال السوداني في المرتبة الثانية بعد خوضه مباراة الجولة

الحالية، الخامسة، بينما يأتي بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المؤخرة بنقطة واحدة، فاقدًا كل آمال التأهل لربع النهائي.

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مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي في ابطال افريقيا