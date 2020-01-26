رياضة | 20 لاعبًا في قائمة كوكاكولا أمام منتخب السويس بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبًا في قائمة كوكاكولا أمام منتخب السويس بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم، فريق كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي، استعداداته لملاقاة منتخب السويس، في المباراة المقرر لها الثانية ونصف ظهراً الإثنين، التى ستقام على استاد السكة الحديد فى الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني.

وأعلن عبدالحي، قائمة فريقه التى دخلت معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة، وهم

"محمد علي "ميلا"، عمرو المجيد "ديدا"، أحمد الحسيني، كريم حلاوة، محمد علاء لالا، إسلام كمونة، كريم عرفات، أحمد بندق، أحمد عبدالمنعم، أنس محمد، إريك، محمد كفتة، أحمد حسن، رمضان ربيع، معتز نجيب، محمد ناجي "جدو"، محمود بليه، مصطفى عبدالوهاب، أكرم عبدربه، أسامة لبة".

وخاض فريق كوكاكولا 12 مباراة، بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 17 نقطة، ويحتل الفريق المركز السادس، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 12 هدف منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 9 أهداف خارج ملعبه ، وسكنت شباكه 16 أهداف منهم6 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه .

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وكما خاض فريق منتخب السويس 12 مباريات، حصد خلالهم 17 نقطة، ، ويحتل الفريق المركز الخامس، حقق 4 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبيه 7 أهداف، منهم 5 أهداف، علي ملعبه، وهدفين خارج الديار، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 28 نقطة

2- الداخلية 20 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- بتروجيت 18 نقطة

5- منتخب السويس 17 نقطة

6- كوكاكولا 17 نقطة

7- النجوم 17 نقطة

8- النصر 15 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 12 نقطة

11- المريخ 7 نقاط

12- الزرقا 5 نقاط