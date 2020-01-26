رياضة | الأهلي يتقدم على النجم الساحلي في الشوط الأول بهدف "أجاي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على النجم الساحلي في الشوط الأول بهدف "أجاي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام النجم الساحلي متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة المقامة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولةً الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي اللقاء بهجوم ضاغط حيث مرر حسين الشحات الكرة لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء النجم الساحلي ليسدد الكرة لكنها ارتطمت بمدافع الفريق التونسي وتحولت لركلة ركنية وتضيع أول محاولة هجومية للمارد الأحمر.

وحصل كريم العريبي على أول بطاقة صفراء في اللقاء مع حلول الدقيقة ٤ بعد ضربه لأحمد الشيخ بالمرفق في وسط الملعب.

وشن الفريق التونسي أول غاراته الهجومية على الأهلي في الدقيقة ٥ حيث سدد سالم بوخانشوش تصويبة قوية تألق محمد الشناوي في إبعادها عن مرماه وتضيع فرصة خطيرة للنجم الساحلي مع الدقيقة ٦.

وفي الدقيقة ١٦ حصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها علي معلول بجوار القائم الأيسر لكرير حارس النجم الساحلي.

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وفي الدقيقة ٢١ انطلق كريم العريبي من الناحية اليمنى وراوغ محمد هامي لينفرد بمحمد الشناوي الذي ارتدى قفاز الإجادة وأنقذ فريقه من هدف محقق في أخطر فرص الشوط الأول.

وخطف مروان محسن الكرة في الدقيقة ٣٠ ليمرر لكرة لحسين الشحات الذي الكرة قوية لكن كرير حارس مرمى النجم نجح في إبعاد الكرة وحلولها إلى ركبة ركنية.

ومن عدة محاولات ووسط تألق لمدافعي النجم الساحلي وصلت الكرة لجونيور أجاي الذي سددها باتجاه المرمى وينجح في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٣١ لتنطلق الأفراح في جميع أرجاء الملعب.

بعد هدف الأهلي انطلق حسين الشحات من الجهة اليمنى ومرر الكرة رائعة لعمرو السولية لكن كرير حارس النجم الساحلي تصدى للكرة ببراعة.

وأفسد المالي أليو ديانج هجمة مرتدة خطيرة للنجم الساحلي في الدقيقة ٤١، لتمر الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا الشوط دون جديد على مستو النتيجة وينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد.