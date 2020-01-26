رياضة | مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمه بين يوفنتوس وميلان في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمه بين يوفنتوس وميلان في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من الدخول في صفقة تبادلية ضخمه مع نظيره نادي ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ميلان يظهر اهتمام بضم لاعب يوفنتوس

وكان نادي ميلان قد أظهر رغبة في التعاقد مع الإيطالي فيدريكو بيرنارديسكي جناح نادي يوفنتوس في هذا الشتاء.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن هناك صفقة تبادلية ضخمة قد تحدث بين عملاقي إيطاليا في انتقالات يناير الجارية وتقضي بحصول ميلان على بيرنارديسكي مقابل حصول نادي يوفنتوس على البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط نادي باكيتا.

عقبة وحيده تعطل الصفقة التبادلية بين عملاقي إيطاليا

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وأكدت الشبكة أن هناك عقبة وحيده تعطل إتمام الصفقة التبادلية الضخمة بين عملاقي أوروبا وهي راتب بيرنارديسكي مع نادي يوفنتوس والذي يعد أعلى بكثير من راتب باكيتا.

ولكن أشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس ونادي ميلان سيحاولان التوصل إلى حل لهذه الأزمة وإتمام الاتفاق حول هذه الصفقة التبادلية.

مشاركات اللاعبيين مع أنديتهم هذا الموسم

وقد شارك لوكاس باكيتا في 16 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

بينما شارك فيدريكو بيرنارديسكي في 23 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.