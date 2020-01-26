رياضة | القسم الثالث.. تعرف علي مواجهات الجولة ال15 بالمجموعة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الثالث.. تعرف علي مواجهات الجولة ال15 بالمجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا الإثنين أولي مواجهات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث، عندما يستضيف فريق كفر الشيخ نظيره الحامول في الثانية والنصف عصرا علي ملعب استاد كفر الشيخ.

وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء بإقامة 6 مواجهات كالتالي:-

يحل فريق بلطيم صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ضيفا علي مطوبس الذي يليه في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، وكانت نتيجة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وعلي ملعب استاد طنطا يتقابل سبورتنج كاسل الذي يحتل المركز السادس برصيد 18 نقطة مع شباس الشهداء الذي يليه بمركزين في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وكان قد حقق سبورتنج كاسل الفوز في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف علي شباس في المباراة التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب قلين.

ويستضيف ملعب غزل المحلة الفرعي المواجهة بين فريقي صيد المحلة ثاني المجموعة برصيد 31 نقطة، واتحاد بسيون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، وكان الصيد قد فاز بهدف نظيف في مباراة الدور الأول.

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ويواجه فريق دسوق صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، فريق سمنود الذي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وكانت نتيجة الدور الأول قد حسمها سمنود بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وفي محاولة من الخروج من منطقة الخطر، يستضيف سيدي سالم صاحب المركز قبل الأخير برصيد سبع نقاط، فريق الزعفران صاحب المركز السابع برصيد 16 نقطة، وكان الزعفران قد فاز في مباراة الدور الأول بهدف نظيف.

وفي ختام المنافسات يواجه فريق مركز شباب الحنفي صاحب المركز الأخير، فريق عثماثون طنطا الذي يبحث عن مواصلة الانتصارات والعروض المتميزة الذي يقدمها هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويوجد له مباراة مؤجلة مع فريق دسوق لم تحدد بعد.

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول قد حسمها عثماثون طنطا بهدفين مقابل هدف، سجلهما بلية ورينجو، بينما سجل للحنفي باسم عماد.

ترتيب المجموعة الثامنة:-

1- كفر الشيخ 34 نقطة

2- صيد المحلة 31 نقطة

3- عثماثون 28 نقطة

4- الحامول 27 نقطة

5- سمنود 26 نقطة

6- سبورتنج كاسل 18 نقطة

7- الزعفران 16 نقطة

8- شباس الشهداء 16 نقطة

9- بلطيم 15 نقطة

10- مطوبس 14 نقطة

11- اتحاد بسيون 13 نقطة

12- دسوق 12 نقطة

13- سيدي سالم 7 نقاط

14- الحنفي 5 نقاط

