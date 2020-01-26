رياضة | شروزبري تاون يفرض التعادل على ليفربول ويؤجل التأهل بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شروزبري تاون يفرض التعادل على ليفربول ويؤجل التأهل بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق ليفربول مع فريق شروزبري تاون ينتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل جونز هدف فريق ليفربول الأول في المباراة، بينما أحرز دوكلاند لاف الهدف الثاني للريدز بالخطأ في مرماه، ونجح فريق شروزبري تاون في تسجيل هدفين بالشوط الثاني من المباراة.

وسوف تقام مباراة الإعادة بين الفريقين بعد التعادل في الفترة المقبلة على ملعب الانفيلد معقل الريدز.

يذكر أن فريق ليفربول قد فاز في المباراة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.