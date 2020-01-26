رياضة | مصر تقهر تونس في عقر دارها وتتوج بلقب إفريقيا وترافق أبناء شوقي غريب للأوليمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقهر تونس في عقر دارها وتتوج بلقب إفريقيا وترافق أبناء شوقي غريب للأوليمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب مصر لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الإفريقية وذلك بعدما تغلب على منتخب تونس بنتيجة 27 / 23 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد ، في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 16 وحتي 26 يناير الجاري.

وكان منتخب مصر لكرة اليد تأهل إلى النهائى بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى الدور نصف النهائى للبطولة الإفريقية، فيما تأهل المنتخب التونسي بعدما تغلب على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا بين مصر وتونس، بتقدم منتخب الفراعنة بنتيجة 15 - 11.

وواصل المنتخب المصري تفوقه على نظيره التونسي خلال احداث الشوط الثاني، واستطاع حسم نتيجة المباراة لصالحه بفارق 4 أهداف عن أصحاب الأرض، وأنهي المباراة فائزا بنتيجة 27 - 23 ليتوج منتخب الفراعنة بطلًا لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.

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وشهدت المباراة أعمال شغب من جانب الجماهير التونسية خلال الدقائق الأخيرة ومحاولة الاعتداء على لاعبي منتخبنا الوطني مما دفعهم لمغادرة ملعب المباراة، قبل السيطرة على الأجواء واستئناف اللقاء مجددًا، ليفوز منتخبنا الوطني ويحسم لقب البطولة القارية.

منتخب مصر يتأهل لـ"أولمبياد طوكيو":

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا، ليرافق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب والذي حسم تأهله رسميًا للأولمبياد في وقت سابق بعد تتويجه ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويتأهل بطل كأس الأمم الإفريقية مباشرة إلي أولمبياد طوكيو 2020، بينما يحصل المنتخبين أصحاب المركزين الثاني والثالث على بطاقتين غير مباشرتين للمشاركة في دورة تصفيات الملحق العالمي المؤهلة للأولمبياد والتي تقام في أبريل المقبل بمشاركة 12 منتخبًا.

وحصل منتخب تونس على المركز الثاني بالبطولة بعد خسارته النهائي اليوم، بينما حصل منتخب الجزائر على المركز الثالث عقب فوزه على منتخب أنجولا 32 - 27.

وكان منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بقيادة المدرب شوقي غريب تأهل لأوليمبياد طوكيو بعد الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت بالقاهرة.