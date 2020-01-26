رياضة | الخطيب يدعم الأهلي من الملعب أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يدعم الأهلي من الملعب أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي. وجاء حضور بيبو قبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة وذلك لدعم الفريق الأحمر في المباراة الهامة. Advertisements ويواجه الأهلي نطيره النجم الساحلي بعد قليل على ستاد السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ٧ نقاط.

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