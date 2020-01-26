رياضة | مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد مؤمن زكريا لاعب الأهلي في مقصورة ستاد السلام الدولي لمؤزارة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي.

وحرص مؤمن على التواجد في مقصورة ستاد السلام لمساندة النادي الأحمر أمام النجم الساحلي، في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويغيب مؤمن عن المشاركة في المباريات منذ شهر يناير الماضي، بسبب ألام عصبية حيث سافر لألمانيا للخضوع لفحص طبي هناك.

ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد ٩ نقاط فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ٧ نقاط.