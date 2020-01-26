رياضة | بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا Ahly LIVE

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YALLA SHOOT قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

KORA LIVE وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي كورة لايف بلس قد كشف عن قائمة الفريق kora star لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة yalla shoot من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا yalla kora live ، والمقرر لها التاسعة bein match من مساء اليوم الأحد على ستاد السلام مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي جودة عالية كورة أون لاين حيث شهدت القائمة تواجد أليو بادجي مهاجم الأحمر الجديد كورة أون لاين المنضم للفريق في الانتقالات الشتوية، Bein sports بعدما تم قيده في القائمة الإفريقية رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم لتصبح القائمة كالتالي:_

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم "كهربا" - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.

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BEIN SPORTS LIVE غيابات الأهلي ضد النجم الساحلي

BEIN MATCH ويغيب عن قائمة الأهلي كورة أون لاين التي تستعد لمواجهة النجم الساحلي كورة لايف مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بدون تقطيع مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة kora star من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا kora live لاعب الوسط حسام عاشور لأسباب فنية، yalla shoot إضافة إلى صالح جمعة الذي أعلن المدير الفني bein match live استبعاده من حساباته كورة أون لاين تمامًا بجانب مباراة الأهلي اليوم لايف صلاح محسن الذي يقترب من الرحيل معارًا لسموحة مشاهدة مباراة الأهلي اليوم يلا شوت.

KORA ONLINE ويفقد الأهلي كورة أون لاين خدمات عدد من اللاعبين للإصابة، أبرزهم جناح الفريق رمضان صبحي، و المدافع سعد سمير رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي بدون تقطيع.

KORA STAR مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم الساحلي

KORA STAR BLS وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم الساحلي كورة أون لاين بلس التي أُقيمت على ملعب رادس بتونس kora online bls قد انتهت بفوز أبناء سوسة بهدف المهاجم التونسي Bein sports live ياسين الشيخاوي الذي كان له دور كبير في صدراة الفريق التونسي yalla shoot للمجموعة الثانية برصيد 9 نقاط مناصفة مع الهلال السوداني kora live مما يجعل فايلر ورفاقه في تحدي كبير kora star من أجل حسم نقاط المباراة الثلاث كورة أون لاين حفاظاً على فرص الأحمر للصعود يلا كورة لايف لدور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر جودة عالية مباراة الأهلي اليوم لايف.

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BEIN MATCH سيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق خليل البلوشي كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم.