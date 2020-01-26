رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد بلد الوليد| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم Real Madrid

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يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على نظيره بلد الوليد بعد قليل، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني، بملعب جوسيه زوريا.

وأعلن مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان التشكيل الرسمي للمباراة، حيث سيخوض اللقاء بطريقة 4-3-3 بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلان ميندي.

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خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس.

خط الهجوم: إيسكو - كريم بنزيما - رودريجو جوس.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 43 نقطة متساوياً مع فريق برشلونة، والذي تلقى الهزيمة ضد فالنسيا بالأمس في ملعب ميستايا لحساب نفس الجولة، لذلك سيحاول الريال خطف النقاط الثلاث من أجل تصدر الليجا بشكل منفرد.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، ويديرها الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجوتشيا.