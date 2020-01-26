رياضة | تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم 12 منتخب بطاقات تأهلهم إلى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها في اليابان الصيف المقبل، ويتبقى 4 مقاعد فقط من قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية.

وقد تأهل من قارة آسيا كلا من، السعودية، وكوريا الجنوبية بعد بلوغهم نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وأستراليا صاحب المركز الثالث، واليابان "البلد المستضيف".

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وتأهلت منتخبات فرنسا وألمانيا، وإسبانيا ورومانيا، من قارة أوروبا، ومن أوقيانوسيا تأهل منتخب نيوزيلاندا.

ومن إفريقيا تأهل مصر وجنوب إفريقيا بعد بلوغهما نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وكوت ديفوار.

ويشار إلى أنه لم يتحدد متأهلي قارة أمريكا الجنوبية حتى الآن، نظرًا لإقامة البطولة في كولومبيا من 18 حتى 9 فبراير 2020، بجانب قارة أمريكا الشمالية، لإقامة البطولة في مارس المقبل من يوم 20 وحتى 1 إبريل 2020.