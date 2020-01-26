رياضة | استاد الدفاع الجوي في أبهى صوره خلال افتتاح الألعاب الإفريقية بالأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استاد الدفاع الجوي في أبهى صوره خلال افتتاح الألعاب الإفريقية بالأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل استاد الدفاع الجوى بمحور المشير طنطاوى بالتجمع الخامس مساء اليوم حفل افتتاح أول ألعاب أفريقية للاولمبياد الخاص التي تستضيفها مصر حاليا حتى 31 يناير الجاري.

وأقيم حفل الافتتاح وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص، حيث بدأ بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية، ثم دخول الإعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم ألقى هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، ثم كلمة للرئيس الإقليمي لأفريقيا تشارلز نيامبى، ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز.

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كما حضر جانب من الجماهير حفل الافتتاح الذي خرج في أبهى صوره اليوم استعدادا لاستضافة الألعاب .

وتقام الألعاب في أربع رياضات، هى: كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشى، وألعاب القوى، حتى 31 يناير 2020، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة أفريقية على ملعب الدفاع الجوى واستاد القاهرة الدولى.

وتأتى إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020، تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذى يحظى به ذوى الإعاقة الفكرية خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التى تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني.