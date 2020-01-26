رياضة | وزيرا الرياضة والتضامن يفتتحان أول دورة إفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الرياضة والتضامن يفتتحان أول دورة إفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن لاستاد الدفاع الجوى لحضور حفل افتتاح أول دورة افريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة وفود 42 دولة أفريقيا.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.