رياضة | بيراميدز يخسر من إينجو رينجرز النيجيري بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخسر من إينجو رينجرز النيجيري بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت ، هزيمة مفاجئة أمام إينجو رينجرز النيجيري، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، لحساب دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي.

وأقيمت المباراة، على ملعب الدفاع الجوي مساء اليوم، حيث أحرز هدف الفوز للفريق الضيف، إفياني جورج بالدقيقة 73 من عمر المباراة.

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وتعد هذه الهزيمة، هي الأولى للفريق المصري بدور المجموعات، بعدما فاز في 4 مواجهات متتالية، في البطولة الكونفدرالية.

وكان بيراميدز سبورت، ضمن تأهله بشكل رسمي من الجولة السابقة، كمتصدر للمجموعة، وتعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل.

وبهذه النتيجة توقف رصيد بيراميدز سبورت، عند النقطة 12 في صدارة الترتيب للمجموعة الأولى، فيما رفع رينجرز رصيده إلى 5 نقاط المركز الثالث، ويحل المصري البورسعيدي ثانيًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد نواذيبو الموريتاني في المركز الأخير برصيد نقطتين.