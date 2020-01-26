رياضة | قفشة يكشف لجماهير الأهلي مفاجأة مدوية بعد استبعاده أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قفشة يكشف لجماهير الأهلي مفاجأة مدوية بعد استبعاده أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة الفريق لمباراة النجم الساحلي مساء اليوم الأحد في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي مساء اليوم الأحد نظيره النجم الساحلي في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد السلام.

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وسألت بعض جماهير النادي الأهلي التي تحضر المباراة، مجدي قفشة في المدرجات عن سبب خروجه من القائمة أمام بطل تونس وأشار اللاعب لهم إلى أنه لا يعرف سر استبعاد السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي له ، مؤكداً أنه ليس مصاب كما يتردد وجاهز للمباراة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي عبر هذا الرابط: