رياضة | الإسماعيلي يعبر لنصف نهائي البطولة العربية بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعبر لنصف نهائي البطولة العربية بعد تخطي عقبة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي الإسماعيلي السكندري، والتي أقيمت ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت مباراة الإسماعيلي والاتحاد على أرضية ملعب الإسماعيلية.

نتيجة مباراة الذهاب

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وكان الدراويش قد حقق الفوز على زعيم الصغر في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 28 من ديسمبر الماضي، على ملعب الأسكندرية بهدف نظيف.

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

سيطر الاتحاد السكندري على معظم أحداث اللقاء وسط محاولات قوية من الفريق السكندري ولكن دون جدوى على مرمى الدراويش.

وبهذه النتيجة يتأهل الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي وينتظر الفائز من مباراة الرجاء ومولودية الجزائر