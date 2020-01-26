رياضة | تشكيل النجم الساحلي الرسمي أمام الأهلي.. بث مباشر مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدون تقطيع

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أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل النجم الساحلي كلا من :-

عمار جمل - سالم بوكاهانشوش - كريم عريبي - محمد مساكني - أحمد بن أوناس - بهاردين سالامي - زياد بوشتاس - ماليك بواوي - أشرف كرير - وجدي كشريدة - محمد بن عمر.