رياضة | تشكيل الأهلي الرسمي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام النجم الساحلي.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه النجم الساحلي بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم تشكيل الأهلي كلًا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

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خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية- أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.