رياضة | عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستضافة نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء اليوم بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، اليوم الأحد على ملعب السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي برصيد 9 والهلال السوداني صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل بلاتينيوم ستارز المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه أمام النجم، ثم تحقيق التعادل أو الفوز على الهلال السوداني، في أم درمان لضمان تأهلة.

وأعلن السويسري رينية فايلر المدير الفني، عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة نظيرة النجم الساحلي ضمن إطار منافسات الجولةالخامسة بدوري أبطال أفريقيا والذي يقام على ملعب السلام

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن ،جونيور أجايي.