شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو وروما يتقاسمان النقاط في قمة مثيرة بالعاصمة الإيطالية والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 سيطرت نتيجة التعادل على قمة الجولة 21 من الدوري الإيطالي، التي جمعت روما مع لاتسيو على ملعب “أولمبيكو” مساء اليوم الأحد بديربي روما ، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

Advertisements وافتتح روما التسجيل بعد مرور 26 دقيقة على انطلاق المباراة عن طريق المهاجم البوسني إدين دجيكو، الذي استغل الخطأ الوحيد لستراكوشا. وكان هدف تعديل النتيجة للاتسيو بخطئ أخر لحارس المرمى، حيث ساهم باو لوبيز في تسجيل المدافع فرانشيسكو إتشيربي هدف التعادل في الدقيقة 34. وبهذا التعادل بقي لاتسيو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 46 نقطة مع مباراة مؤجلة ، ويحتل روما المركز الرابع بـ 39 نقطة، وبذلك يفك الشراكة مع أتلانتا الخامس.

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