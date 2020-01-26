الإسماعيلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية بتعادل سلبي مع الاتحاد السكندري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله مع ضيفه الاتحاد السكندري بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأحد، على استاد الإسماعيلية، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة العربية.
واستفاد الإسماعيلي من فوزه في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في الإسكندرية بهدف نظيف؛ ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية.
وسيلعب الإسماعيلي في الدور نصف النهائي، مع المتأهل من مباراة الرجاء المغربي أمام مولودية الجزائر الجزائري.
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