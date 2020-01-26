شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بطلا لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بعد الفوز على تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد المنتخب الوطني لكرة اليد لقب كأس الأمم الأفريقية ،اليوم الأحد، بعد الفوز على منتخب تونس على أرضه بملعب «رادس» ووسط جماهيره بنتيجة 27 مقابل 22.

ومع بداية اللقاء تفوق المنتخب التونسي حتى الدقيقة العاشرة وسط الضغط الجماهيري المساند له، إلا أن المنتخب المصري عاد إلى المباراة وسجل 3 أهداف متتالية وتخطى المنتخب التونسي بهدفين ما دفع الجهاز الفني التونسي إلى طلب وقت مستقطع في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وحافظ المنتخب المصري على فارق الأهداف طيلة الوقت المتبقي من عمر الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 15 هدفا للمنتخب الوطني مقابل 11 لتونس.

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وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب المصري بشكل فني جيد وبطرق متنوعة للعب وإحراز الأهداف وحافظ على الفارق الذي زاد في الدقيقة 13 إلى 7 أهداف واستمر أداء منتخب مصر القوي وقبل نهاية اللقاء بدقيقة ونصف توقفت المباراة لنحو 10 دقائق إثر غضب جماهيري.

وبهذا الفوز حصل المنتخب المصري على لقبه القاري السابع، وبطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما حصل المنتخب التونسي على المركز الثاني وبطاقة تأهل غير مباشرة لأولمبياد طوكيو عبر اللعب في الدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد.

كما ألحق المنتخب المصري سادس هزيمة بغريمه التقليدي منتخب تونس في نهائي هذه البطولة، حيث التقى المنتخبان في 9 مباريات نهائية 5 منها كانت لصالح مصر و4 لصالح تونس، ولكنها المرة الأولى التي يفوز منتخب مصر على منتخب تونس في عقر داره.

وكانت آخر ألقاب المنتخب المصري في عام 2016 بالقاهرة بعد التغلب على تونس في مباراة النهائي، فيما كانت آخر ألقاب منتخب تونس في 2018 بالجابون حينما تغلب على نظيره المصري.

وتميزت النسخة 24 لبطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد (تونس 2020)، بطبيعة خاصة عن النسخ الماضية، حيث لأول مرة في تاريخ البطولة يشارك 16 منتخبًا، كما أنها تشهد للمرة الأولى تأهل 6 فرق أفريقية إلى بطولة كأس العالم بمصر 2021، وتمنح هذه البطولة بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى بطاقتين غير مباشرتين للدورات المؤهلة لتصفيات الأولمبياد.