شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الأهلي (0) - (0) النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ الأن الشوط الأول من مباراة الأهلي و النجم الساحلي في اطار الجولة 5 من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة النجم الساحلي المقرر لها التاسعة مساء اليوم على استاد السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أحمد الشيخ – أجايي – حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

وعلى دكة البدلاء: شريف إكرامي – أحمد فتحي – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – أيمن أشرف – أليو بادجي – محمود متولي.