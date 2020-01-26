شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسقط أمام رينجرز في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي إينوجو رينجرز، بطل نيجيريا، في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

وجاء الهدف في الدقيقة 74 عن طريق إفياني جورج وأضاع جون أنطوي فرصة التسجيل، بعدما أخطأ مدافع رينجرز في تمرير الكرة ليحصل عليها مهاجم بيراميدز في انفراد تام ليهدر الفرصة بغرابة.

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما، وبذلك يتصدر نادي بيراميدز هذه المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يقع رينجرز النيجيري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ونواذيبو الموريتاني في المركز الرابع برصيد نقطتين.