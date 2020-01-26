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الدفاع يمنح النصر أفضلية الشتاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين، أنهى متصدر القسم الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق النصر الـ15 مباراة في الدور الأول بخطط كفلت منحه قوة دفاعية، إذ لم تتلق شبكه سوى 6 أهداف، كما حافظ على شباكه نظيفة في 9 مباريات، فيما سجل مهاجموه 24 هدفا فقط، وهي غلة ليست بالكبيرة.

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وتناوب على خط الدفاع النصراوي منذ الجولة الأولى 8 لاعبين، هم: عبدالرحمن العبيد وعوض خميس في الظهير الأيسر، وعمر هوساوي وعبدالله مادو ونايف الماس ومايكون في متوسط الدفاع، وسلطان الغنام وحمد المنصور في الظهير الأيمن.

أما حراسة الفريق التي تميزت بالحفاظ على الشباك نظيفة في 9 مباريات، فقد تولى مهمتها حارسان، هما الأسترالي برادلي جونز الذي حافظ خلال 14 مباراة على شباكه نظيفة في 9 مباريات بواقع 810 دقائق، والحارس الشاب زيد البواردي الذي لعب مباراة الاتحاد وفيها تلقى فريقه الهدف السادس.

في المقابل، اقترب عدد أهداف الند التقليدي الهلال من ضعف عدد أهداف النصر، حيث سجل 42 هدفا متفوقا في القوة الهجومية، لكنه بدا أضعف من نظيره النصر في القوة الدفاعية من خلال تلقيه أهدافا تقترب من 3 أضعاف الأهداف التي استقبلها النصر، حيث تلقت شباكه 16 هدفا، وهو العدد نفسه من الأهداف الذي تلقاه الأهلي ثالث الترتيب والوحدة الرابع.