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الصقري يثق بسلامة موقف الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صالح الصقري أن موقف فريقه سليم من حيث الجانب القانوني، وذلك ردا على احتجاج نادي العدالة الذي اعترض على قيد 8 أجانب في قائمة الفريق خلال مباراة الفريقين أمس الأول بالجولة الـ15 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكانت إدارة نادي الاتحاد حصلت على الضوء الأخضر لقيد المحترف البرازيلي برونو أوفيني بدلا من الصربي بيرجوفيتش قبل المواجهة، بعد أن تم تحويل بيرجوفيتش إلى قائمة الاستثمار حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية التي تبقت على انقضائها 4 أيام، في محاولة حثيثة من إدارة النادي للتخلص من اللاعب بالانتقال أو الإعارة.

من جهة أخرى جدد المدير الفني هينك تين كات مطالباته لإدارة النادي بسرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي لحل مشكلة المقدمة وإنهاء الهجمات بالشكل المطلوب لتحقيق النتائج الإيجابية وتحسين مركز الفريق في سلم ترتيب الدوري.

وكان آخر خطوات الإدارة في هذا الجانب إرسال عرض رسمي لنادي الصفاقسي التونسي لكسب خدمات المهاجم فراس شواط، بعد تجميد المحادثات مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي.